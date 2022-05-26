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Суд лишил свободы предателя,нарушившего присягу ВСУ и пришедшего оккупировать Херсонщину

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 17:46
фото: огп

Третьего предателя, нарушившего присягу Вооруженным силам Украины 2014 года в Крыму, а в 2022 году пришедшего оккупировать Херсонщину, лишили свободы сроком на 14 лет.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: В 2014 году военнослужащий предал присяге Украине и отказался выполнять приказ о передислокации воинской части с территории Крымского полуострова. Он перешел на сторону российских оккупантов.

25 февраля осужденный вместе с еще двумя предателями приехал в составе оккупационных подразделений ВС РФ захватывать Новую Каховку в Херсонской области.

Всех троих дезертиров-предателей взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Двум другим изменникам уже присудили 14 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Осуждённый предатель
Осуждённый предатель
Фото: ОГП

Напомним: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила 24 мая, что Украина может согласиться на обмен российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному заключению за убийство безоружного мужчины в Сумской области.

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Темы: Офис генпрокурорасудгосизменаХерсонская область
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