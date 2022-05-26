Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд лишил свободы предателя,нарушившего присягу ВСУ и пришедшего оккупировать Херсонщину

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 17:46
Суд лишил свободы предателя,нарушившего присягу ВСУ и пришедшего оккупировать Херсонщину
фото: огп

Третьего предателя, нарушившего присягу Вооруженным силам Украины 2014 года в Крыму, а в 2022 году пришедшего оккупировать Херсонщину, лишили свободы сроком на 14 лет.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: В 2014 году военнослужащий предал присяге Украине и отказался выполнять приказ о передислокации воинской части с территории Крымского полуострова. Он перешел на сторону российских оккупантов.

Реклама:

25 февраля осужденный вместе с еще двумя предателями приехал в составе оккупационных подразделений ВС РФ захватывать Новую Каховку в Херсонской области.

Всех троих дезертиров-предателей взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Двум другим изменникам уже присудили 14 и 15 лет лишения свободы соответственно.

ВИДЕО ДНЯ
Осуждённый предатель
Осуждённый предатель
Фото: ОГП

Напомним: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила 24 мая, что Украина может согласиться на обмен российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному заключению за убийство безоружного мужчины в Сумской области.

Темы: Офис генпрокурорасудгосизменаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Офис генпрокурора
В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука
Генпрокурор – за то, чтобы НАБУ и САП не пострадали от инициативы Зеленского по госизмене
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: