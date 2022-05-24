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Венедіктова допускає можливість обміну засудженого довічно солдата РФ Шишимаріна

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 18:24
Вадим Шишимарін у суді. фото УП

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допускає, що засудженого за порушення звичаїв війни військового РФ Вадима Шишимаріна згодом можуть обміняти, але наголошує, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Джерело: Венедіктова в ефірі національного телемарафону 24 травня

Пряма мова: "В нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо.

Але я не хочу заходити в процеси обміну, тому що це вже політика і дипломатія, хочу залишитися в своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції".

Деталі: Генпрокурорка зазначила, що Україна буде рухатися суто в правовому полі під стандартами міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: 23 травня Солом'янський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, до довічного ув'язнення.

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Теми: війнасудОфіс генпрокурора
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