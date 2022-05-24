Венедіктова допускає можливість обміну засудженого довічно солдата РФ Шишимаріна

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допускає, що засудженого за порушення звичаїв війни військового РФ Вадима Шишимаріна згодом можуть обміняти, але наголошує, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Джерело: Венедіктова в ефірі національного телемарафону 24 травня

Пряма мова: "В нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо.

Але я не хочу заходити в процеси обміну, тому що це вже політика і дипломатія, хочу залишитися в своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції".

Деталі: Генпрокурорка зазначила, що Україна буде рухатися суто в правовому полі під стандартами міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: 23 травня Солом'янський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, до довічного ув'язнення.

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