Макрон обговорив з Ердоганом можливі маршрути експорту продовольства з України

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом можливі маршрути транспортування українського врожаю.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

"Обговорювалася необхідність уможливити експорт українських круп, від яких залежить продовольча безпека багатьох країн. Вони обговорили різні можливі маршрути транспортування врожаю за межі України, визначені спільно з ООН, та домовилися залишатися на зв'язку, щоб швидко знайти рішення", - йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ повідомили, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

США відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

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Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.