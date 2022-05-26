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Макрон обсудил с Эрдоганом возможные маршруты экспорта продовольствия из Украины

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 18:16

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможные маршруты транспортировки украинского урожая.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

"Обсуждалась необходимость сделать возможным экспорт украинских круп, от которых зависит продовольственная безопасность многих стран. Они обсудили различные возможные маршруты транспортировки урожая за пределы Украины, определенные совместно с ООН, и договорились оставаться на связи, чтобы быстро найти решение", - говорится в заявлении.

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Ранее СМИ сообщили, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций.

США отвергли предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

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Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Перед тем в Кремле обвинили Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

Темы: МакронЭрдоганУкраина
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