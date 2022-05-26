Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Литви закликав ЄС не зволікати з шостим пакетом санкцій проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 18:43

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС не може відкладати запровадження шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За його словами, цей пакет має бути прийнятий негайно і включати ембарго на російську нафту, а на столі дискусій ЄС повинен опинитися сьомий пакет санкцій.

Реклама:

Свою заяву він зробив з нагоди наближення позачергового саміту ЄС 30-31 травня.

Основні теми зустрічі – допомога Україні та план її відновлення, енергетика, продовольча безпека, а також політика безпеки та оборони Європейського союзу.

Наразі ЄС веде переговори про шостий пакет санкцій щодо Росії, яка веде війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Нові санкції мають включати заборону на імпорт російської нафти, але переговори зайшли в глухий кут через заперечення Угорщини, яка заявляє, що не підтримає ембарго через надмірну залежність від цих ресурсів.

Говорячи про Україну, литовський лідер сказав, що Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Президент також наголосив, що політична підтримка України залишається важливою, і закликав якнайшвидше надати цій країні статус кандидата в члени ЄС.

Науседа сказав, що експорт зерна з України – це ще одна проблема, яка потребує швидких рішень.

"Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу", - сказав він.

Теми: ЛитваРосіясанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: