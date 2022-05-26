Президент Литви закликав ЄС не зволікати з шостим пакетом санкцій проти РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС не може відкладати запровадження шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За його словами, цей пакет має бути прийнятий негайно і включати ембарго на російську нафту, а на столі дискусій ЄС повинен опинитися сьомий пакет санкцій.

Свою заяву він зробив з нагоди наближення позачергового саміту ЄС 30-31 травня.

Основні теми зустрічі – допомога Україні та план її відновлення, енергетика, продовольча безпека, а також політика безпеки та оборони Європейського союзу.

Наразі ЄС веде переговори про шостий пакет санкцій щодо Росії, яка веде війну проти України.

Нові санкції мають включати заборону на імпорт російської нафти, але переговори зайшли в глухий кут через заперечення Угорщини, яка заявляє, що не підтримає ембарго через надмірну залежність від цих ресурсів.

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Говорячи про Україну, литовський лідер сказав, що Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Президент також наголосив, що політична підтримка України залишається важливою, і закликав якнайшвидше надати цій країні статус кандидата в члени ЄС.

Науседа сказав, що експорт зерна з України – це ще одна проблема, яка потребує швидких рішень.

"Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу", - сказав він.