Президент Литвы призвал ЕС не медлить с шестым пакетом санкций против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС не может откладывать введение шестого пакета санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По его словам, этот пакет должен быть принят немедленно и включать в себя эмбарго на российскую нефть, а на столе дискуссий ЕС должен оказаться седьмой пакет санкций.

Свое заявление он сделал по случаю приближающегося внеочередного саммита ЕС 30-31 мая.

Основные темы встречи – помощь Украине и план ее восстановления, энергетика, продовольственная безопасность, а также политика безопасности и обороны Европейского союза.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении России, ведущей войну против Украины.

Новые санкции должны включать запрет на импорт российской нефти, но переговоры зашли в тупик из-за отрицания Венгрии, которая заявляет, что не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.

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Говоря об Украине, литовский лидер сказал, что Литва выступает за использование замороженных российских средств для восстановления Украины.

Президент также подчеркнул, что политическая поддержка Украины остается важной, и призвал как можно быстрее предоставить этой стране статус кандидата в члены ЕС.

Науседа сказал, что экспорт зерна из Украины – это еще одна проблема, которая требует скорых решений.

"Россия использует экспорт украинского зерна как инструмент манипулирования в своей войне. Разблокировка Одесского порта должна быть первоочередной задачей, но Литва готова предоставить свою железнодорожную инфраструктуру и морской порт, чтобы экспорт зерна из Украины не прекращался при перевозке его через Польшу", - сказал он.