ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні
Четвер, 26 травня 2022, 19:08
Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я закликала російську армію припинити нищити і бомбардувати українські лікарні.
Джерело: російська служба ВВС
Деталі: Асамблея ВООЗ ухвалила резолюцію, в якій засудила збройний напад Росії на Україну.
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У резолюції організація закликала Росію припинити обстріли по лікарнях та медичних закладах на території України.
За резолюцію, яку висунули для голосування західні країни, схвально проголосували 88 країн, 12 – проти, і ще 58 утримались.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 18 травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров офіційно звернувся до керівництва ВООЗ із проханням натиснути українців, аби вони "припинили чинити опір досягненню цілей спеціальної військової операції Росії".
- Раніше директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус закликав до припинення вогню в Україні, аби почати лікування цивільного населення.
- Перед цим у квітні Гебреєсус сказав, що світ несправедливо приділяє забагато уваги жахіттям війни в Україні, але, мовляв, через расизм не звертає увагу на подібні жахіття в Ємені, Судані, Сирії та низці інших країн.
- У березні ВООЗ уже зверталась до Росії з проханням не атакувати медичні заклади в Україні.