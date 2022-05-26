ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я закликала російську армію припинити нищити і бомбардувати українські лікарні.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Асамблея ВООЗ ухвалила резолюцію, в якій засудила збройний напад Росії на Україну.

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У резолюції організація закликала Росію припинити обстріли по лікарнях та медичних закладах на території України.

За резолюцію, яку висунули для голосування західні країни, схвально проголосували 88 країн, 12 – проти, і ще 58 утримались.

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