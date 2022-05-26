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ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 19:08
символ вооз. фото: getty images

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я закликала російську армію припинити нищити і бомбардувати українські лікарні.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Асамблея ВООЗ ухвалила резолюцію, в якій засудила збройний напад Росії на Україну.

У резолюції організація закликала Росію припинити обстріли по  лікарнях та медичних закладах на території України.

За резолюцію, яку висунули для голосування західні країни, схвально проголосували 88 країн, 12 – проти, і ще 58 утримались.

Передісторія: 

  • 18 травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров офіційно звернувся до керівництва ВООЗ із проханням натиснути українців, аби вони "припинили чинити опір досягненню цілей спеціальної військової операції Росії".
  • Раніше директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус закликав до припинення вогню в Україні, аби почати лікування цивільного населення.
  • Перед цим у квітні Гебреєсус сказав, що світ несправедливо приділяє забагато уваги жахіттям війни в Україні, але, мовляв, через расизм не звертає увагу на подібні жахіття в Ємені, Судані, Сирії та низці інших країн.
  • У березні ВООЗ уже зверталась до Росії з проханням не атакувати медичні заклади в Україні.

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Теми: ВООЗРосіяохорона здоров'ямедицина
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