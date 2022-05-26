ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я закликала російську армію припинити нищити і бомбардувати українські лікарні.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Асамблея ВООЗ ухвалила резолюцію, в якій засудила збройний напад Росії на Україну.

У резолюції організація закликала Росію припинити обстріли по лікарнях та медичних закладах на території України.

За резолюцію, яку висунули для голосування західні країни, схвально проголосували 88 країн, 12 – проти, і ще 58 утримались.

Передісторія:

18 травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров офіційно звернувся до керівництва ВООЗ із проханням натиснути українців, аби вони "припинили чинити опір досягненню цілей спеціальної військової операції Росії".

Раніше директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус закликав до припинення вогню в Україні, аби почати лікування цивільного населення.

Перед цим у квітні Гебреєсус сказав, що світ несправедливо приділяє забагато уваги жахіттям війни в Україні, але, мовляв, через расизм не звертає увагу на подібні жахіття в Ємені, Судані, Сирії та низці інших країн.

У березні ВООЗ уже зверталась до Росії з проханням не атакувати медичні заклади в Україні.