ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения призвала российскую армию прекратить уничтожать и бомбить украинские больницы.

Источник: российская служба ВВС

Детали: Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию, в которой осудила вооруженное нападение России на Украину.

В резолюции организация призвала Россию прекратить обстрелы по больницам и медицинским учреждениям на территории Украины.

За резолюцию, выдвинутую для голосования западными странами, позитивно проголосовали 88 стран, 12 – против, и еще 58 воздержались.

Предыстория:

18 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров официально обратился к руководству ВОЗ с просьбой повлиять на украинцев, чтобы они "прекратили сопротивляться достижению целей специальной военной операции России".

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать лечение гражданского населения.

Перед этим в апреле Гебреес сказал, что мир несправедливо уделяет чересчур много внимания ужасам войны в Украине, но, дескать, из-за расизма не обращает внимания на подобные ужасы в Йемене, Судане, Сирии и ряде других стран.

В марте ВОЗ уже обращалась в Россию с просьбой не атаковать медицинские учреждения в Украине.