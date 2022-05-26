ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине
Четверг, 26 мая 2022, 19:08
Ассамблея Всемирной организации здравоохранения призвала российскую армию прекратить уничтожать и бомбить украинские больницы.
Источник: российская служба ВВС
Детали: Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию, в которой осудила вооруженное нападение России на Украину.
В резолюции организация призвала Россию прекратить обстрелы по больницам и медицинским учреждениям на территории Украины.
За резолюцию, выдвинутую для голосования западными странами, позитивно проголосовали 88 стран, 12 – против, и еще 58 воздержались.
Предыстория:
- 18 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров официально обратился к руководству ВОЗ с просьбой повлиять на украинцев, чтобы они "прекратили сопротивляться достижению целей специальной военной операции России".
- Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать лечение гражданского населения.
- Перед этим в апреле Гебреес сказал, что мир несправедливо уделяет чересчур много внимания ужасам войны в Украине, но, дескать, из-за расизма не обращает внимания на подобные ужасы в Йемене, Судане, Сирии и ряде других стран.
- В марте ВОЗ уже обращалась в Россию с просьбой не атаковать медицинские учреждения в Украине.
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