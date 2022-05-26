Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 19:08
ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине
символ воз. фото: getty images

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения призвала российскую армию прекратить уничтожать и бомбить украинские больницы.

Источник: российская служба ВВС

Детали: Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию, в которой осудила вооруженное нападение России на Украину.

Реклама:

В резолюции организация призвала Россию прекратить обстрелы по больницам и медицинским учреждениям на территории Украины.

За резолюцию, выдвинутую для голосования западными странами, позитивно проголосовали 88 стран, 12 – против, и еще 58 воздержались.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров официально обратился к руководству ВОЗ с просьбой повлиять на украинцев, чтобы они "прекратили сопротивляться достижению целей специальной военной операции России".
  • Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать лечение гражданского населения.
  • Перед этим в апреле Гебреес сказал, что мир несправедливо уделяет чересчур много внимания ужасам войны в Украине, но, дескать, из-за расизма не обращает внимания на подобные ужасы в Йемене, Судане, Сирии и ряде других стран.
  • В марте ВОЗ уже обращалась в Россию с просьбой не атаковать медицинские учреждения в Украине.

Темы: ВОЗРосcияздравоохранениемедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
ВОЗ
Может усугубить существующие недуги: ВОЗ обеспокоена аномальной жарой в Европе
ВОЗ осудила российскую агрессию: принята резолюция
ВОЗ призвала с осторожностью использовать искусственный интеллект в сфере здравоохранения
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: