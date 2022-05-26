ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения призвала российскую армию прекратить уничтожать и бомбить украинские больницы.

Источник: российская служба ВВС

Детали: Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию, в которой осудила вооруженное нападение России на Украину.

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В резолюции организация призвала Россию прекратить обстрелы по больницам и медицинским учреждениям на территории Украины.

За резолюцию, выдвинутую для голосования западными странами, позитивно проголосовали 88 стран, 12 – против, и еще 58 воздержались.

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