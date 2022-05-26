Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти готуються поновити наступ, а на Запоріжжя притягли танки Т-62 – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 19:22
Окупанти готуються поновити наступ, а на Запоріжжя притягли танки Т-62 – Генштаб
фото: генштаб

На території Бєлгородської та Воронезької областей РФ росіяни готують резервістів і поповнюють запаси, щоб поновити наступ на українські землі.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області тривають тактичні навчання збройних сил Білорусі.

Реклама:

На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. Для посилення охорони ділянки кордону росіяни залучають авіацію.

Противник і далі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії позиції сил оборони України у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському та Слов’янському напрямках вороги зосередились на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ. Росіяни також обстрілюють українські позиції.

ВІДЕО ДНЯ

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку н.п. Богородичне, але успіху не мав і відійшов на позиції, що займав раніше.

На території Бєлгородської та Воронезької областей окупанти продовжують підготовку резервів. Поповнюють запаси з метою подальшого відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює підрозділи укрраїнських захисників, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше н.п. Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має.

У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх.

Щоб порушити логістичне сполучення та недопустити маневр українських військ окупант завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, але успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Окупанти ймовірно замінували узбережжя Каховського водосховища.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Росіяни перешкоджають виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі.

Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.

Теми: ГенштабзброяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росіяни кажуть, що розмінували порт Маріуполя, хочуть ним користуватися
Росіяни обстріляли Харків: 9 загиблих, 19 поранених
Данілов розповів про таємне засідання РНБО щодо захисту півдня
Путін відкрито торгується з ЄС: обіцяє поставки зерна в обмін на зняття санкцій
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: