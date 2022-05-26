Окупанти готуються поновити наступ, а на Запоріжжя притягли танки Т-62 – Генштаб

На території Бєлгородської та Воронезької областей РФ росіяни готують резервістів і поповнюють запаси, щоб поновити наступ на українські землі.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області тривають тактичні навчання збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. Для посилення охорони ділянки кордону росіяни залучають авіацію.

Противник і далі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії позиції сил оборони України у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському та Слов’янському напрямках вороги зосередились на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ. Росіяни також обстрілюють українські позиції.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку н.п. Богородичне, але успіху не мав і відійшов на позиції, що займав раніше.

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На території Бєлгородської та Воронезької областей окупанти продовжують підготовку резервів. Поповнюють запаси з метою подальшого відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює підрозділи укрраїнських захисників, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше н.п. Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має.

У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх.

Щоб порушити логістичне сполучення та недопустити маневр українських військ окупант завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, але успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Окупанти ймовірно замінували узбережжя Каховського водосховища.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Росіяни перешкоджають виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі.

Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.