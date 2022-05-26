Оккупанты готовятся возобновить наступление, а в Запорожскую область притащили танки Т-62 – Генштаб

На территории Белгородской и Воронежской областей РФ россияне готовят резервистов и пополняют запасы, чтобы возобновить наступление на украинские земли.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения вооруженных сил Беларуси.

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На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. Для усиления охраны участка границы россияне привлекают авиацию.

Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции сил обороны Украины в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском и Славянском направлениях враги сосредоточились на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск. Россияне также обстреливают украинские позиции.

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При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении н.п. Богородичное, но успеха не имел и отошел на занимавшей ранее позиции.

На территории Белгородской и Воронежской областей оккупанты продолжают подготовку резервов. Восполняют запасы с целью дальнейшего восстановления наступления.

На Донецком направлении враг обстреливает подразделения украинских защитников, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредоточил усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее н.п. Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успеха не имеет.

В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех.

Чтобы нарушить логистическое сообщение и недопустить маневр украинских войск, оккупант наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, но успеха не имеют, понесли потери и отошли.

В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха нет.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Оккупанты вероятно заминировали побережье Каховского водохранилища.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Молдовы снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Россияне препятствуют выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям.

Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.