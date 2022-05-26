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Албанія запропонувала НАТО свою військово-морську базу в Середземному морі

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 19:45

Албанія запропонувала НАТО можливість використовувати військово-морську базу Паша Ліман, яка була побудована за радянських часів.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, пише "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Прем'єр-міністр Еді Рама сказав, що база Паша Ліман, розташована на південному узбережжі Албанії, приблизно за 180 кілометрів від Тирани, може бути корисною для НАТО в ці "важкі часи". Він додав, що вже є плани та плани реконструкції бази.

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Албанія є членом НАТО з 2009 року.

База побудована в 50-х роках минулого століття біля затоки Вльор в Адріатичному морі. Це була єдина військово-морська база СРСР у Середземному морі, і колись там розміщувалось до 12 підводних човнів.

Базу було розграбовано в 1997 році, коли значна частина албанського населення стала жертвою фінансових пірамід і втратила свої заощадження. Згодом Туреччина відремонтувала Паша Ліман, і тепер там швартуються військові кораблі, які патрулюють Адріатичне та Іонічне моря.

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НАТО також розпочало роботу з модернізації албанської авіабази Кучове, яка після завершення робіт стане допоміжним аеропортом для операцій Альянсу.

Теми: НАТОАлбанія
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