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Албания предложила НАТО свою военно-морскую базу в Средиземном море

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 19:45

Албания предложила НАТО использовать военно-морскую базу Паша Лиман, которая была построена в советское время.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Албании Эдди Рамы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Премьер-министр Эди Рама сказал, что база Паша Лиман, расположенная на южном побережье Албании, примерно в 180 километрах от Тираны, может быть полезна для НАТО в эти "трудные времена". Он добавил, что уже есть планы и планы реконструкции базы.

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Албания является членом НАТО с 2009 года.

База построена в 50-х годах прошлого столетия у залива Вльор в Адриатическом море. Это была единственная военно-морская база СССР в Средиземном море, и когда-то там размещалось до 12 подводных лодок.

База была разграблена в 1997 году, когда значительная часть албанского населения стала жертвой финансовых пирамид и потеряла свои сбережения. Впоследствии Турция отремонтировала Паша Лиман, и теперь там швартуются военные корабли, патрулирующие Адриатическое и Ионическое моря.

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НАТО также приступил к модернизации албанской авиабазы ​​Кучове, которая после завершения работ станет вспомогательным аэропортом для операций Альянса.

Темы: НАТОАлбания
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