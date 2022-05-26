Данілов розповів про таємне засідання РНБО щодо захисту півдня

Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати.

Джерело: Данілов в інтерв’ю 24 каналу, джерело УП в РНБО

Деталі: В секретаря РНБО поцікавилися наболілим питанням: що сталося на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю в перші дні повномасштабної фази війни? Це неготовність, зрада чи щось інше?

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Пряма мова: "Я можу сказати, що на сьогоднішній день це питання є відкритим. Остаточної відповіді на це питання немає".

Деталі: Данілов зазначив, що влітку 2021 року відбулося засідання РНБО (за даними УП, воно було під грифом "таємно" -ред) безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської області, Запорізької, Донецької і Миколаївської.

На ньому було озвучено певні завдання, а в грудні 2021 року всі залучені інстанції відзвітували про виконання поставлених завдань.

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"Що сталося надалі – я думаю це буде предметом з’ясування. Коли це відбудеться.. Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде – життя покаже", - додав секретар РНБО.