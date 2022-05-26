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Данилов рассказал о тайном заседании СНБО по защите юга

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 мая 2022, 20:04
Данилов рассказал о тайном заседании СНБО по защите юга
Алексей Данилов. фото с официальной страницы FB

Летом 2021 года на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине – еще предстоит выяснить.

Источник: Данилов в интервью 24 каналу, источник УП в СНБО

Детали: У секретаря СНБО поинтересовались наболевшим вопросом: что произошло на админгранице между Крымом и Херсонской областью в первые дни полномасштабной фазы войны? Это неготовность, измена или что-то другое?

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Прямая речь: "Я могу сказать, что на сегодняшний день этот вопрос открыт. Окончательного ответа на этот вопрос нет".

Детали: Данилов отметил, что летом 2021 года состоялось заседание СНБО (по данным УП, оно было под грифом "тайно" -ред) непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской.

На нем были озвучены определенные задания, а в декабре 2021 года все привлеченные инстанции отчитались о выполнении поставленных задач.

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"Что случилось в дальнейшем - я думаю это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - добавил секретарь СНБО.

Темы: СНБОвойнаХерсонская область
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