Путін відкрито торгується з ЄС: обіцяє поставки зерна в обмін на зняття санкцій

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Владіміром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи.

Про це йдеться у заяві на сайті італійського уряду, пише "Європейська правда".

"Обговорення було зосереджено на розвитку ситуації в Україні та зусиллях з пошуку загального вирішення триваючої продовольчої кризи та її серйозних наслідків для найбідніших країн світу", - йдеться у заяві.

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У заяві на сайті Кремля йдеться, що Путін вважає необґрунтованими звинувачення на адресу Росії у проблемах із постачанням сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Путін заявив Драгі, що збої в роботі виробничих та логістичних ланцюжків почалися ще в період пандемії та посилилися після введення санкцій проти РФ. При цьому у заяві не вказується, що санкції було введено через воєнне вторгнення Росії в Україну.

"Владімір Путін акцентував, що Російська Федерація готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив за умови зняття політично мотивованих обмежень з боку Заходу", - йдеться у повідомленні.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

США відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.