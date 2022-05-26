Путин открыто торгуется с ЕС: обещает поставки зерна в обмен на снятие санкций

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с российским президентом Владимиром Путиным решения продолжающегося продовольственного кризиса.

Об этом говорится в заявлении на сайте итальянского правительства, пишет "Европейская правда".

"Обсуждение было сосредоточено на развитии ситуации в Украине и усилиях по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира", - говорится в заявлении.

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В заявлении на сайте Кремля говорится, что Путин считает необоснованным обвинениями в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Путин заявил Драги, что сбои в работе производственных и логистических цепочек начались еще в период пандемии и усугубились после введения санкций против РФ. При этом в заявлении не указывается, что санкции были введены из-за военного вторжения России в Украину.

"Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", - говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций.

США отвергли предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Перед тем в Кремле обвинили Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.