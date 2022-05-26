Міністр оборони - за спрощений обіг зброї в Україні й лібералізацію

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився за те, щоб нарешті ухвалити рішення про обіг зброї в Україні.

Джерело: чиновник у Facebook

Дослівно: "У мобільному додатку "Дія" розпочалося опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу зброї в Україні. Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. Тому я підтримую ідею цього опитування і збираюся взяти у ньому участь.

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Я дам відповідь не як міністр оборони. І навіть не як людина, що з задоволенням відвідує стрільбища і тири, давно стріляє як на снайперські відстані, так і навчається володіти зброєю ближнього бою.

Я відповім як юрист. По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це".

Деталі: Він нагадав, що коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч українців отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально ліберальний спосіб, "тому що іншого способу не було". У багатьох ситуаціях, вважає міністр, це стало вирішальним чинником.

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Пряма мова: "Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї. Закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури.

Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури.

Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру".

Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною. Закликаю усіх висловити свою думку".