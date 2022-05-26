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Министр обороны - за упрощенный оборот оружия в Украине и либерализацию

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 21:14
Министр обороны - за упрощенный оборот оружия в Украине и либерализацию
Украинка с оружием, фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался за то, чтобы наконец принять решение об обороте оружия в Украине.

Источник: чиновник в Facebook

Дословно: "В мобильном приложении "Дія" начался опрос граждан относительно их отношения к обороту оружия в Украине. Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации оборота оружия. Поэтому я поддерживаю идею этого опроса и собираюсь взять в нем участие.

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Я дам ответ не как министр обороны… Я отвечу как юрист. Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. В том числе – и это".

Детали: Он напомнил, что когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч украинцев получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально либеральным способом, "потому что другого способа не было". Во многих ситуациях, считает министр, это явилось решающим фактором.

Прямая речь: "Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию. Закон позволяет гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия через формирование стрелковой культуры.

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Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры.

Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру.

Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непобедимой. Призываю всех высказать свое мнение".

Темы: оружиеРезниковзаконодательство
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