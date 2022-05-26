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Лавров залякує Захід через поставки Україні зброї, яка долітає до РФ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 22:00

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що постачання західними країнами України озброєнь, які здатні завдавати ударів по території РФ, стануть кроком до неприйнятної ескалації.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

"Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього треба війну продовжувати, накачувати озброєннями українських націоналістів, український режим, зокрема озброєннями, які можуть діставати до Російської Федерації. Саме таких озброєнь публічно вимагає Зеленський", - сказав Лавров.

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Він додав, що Москва попереджала про можливі наслідки таких рішень.

"Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здорові уми на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це", - зазначив Лавров.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Білий дім не поспішає надавати Україні далекобійні американські РСЗВ у тому числі через побоювання, що Кремль розцінить це як надмірну ескалацію.

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Теми: РосіяЄСзброя
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