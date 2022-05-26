Лавров залякує Захід через поставки Україні зброї, яка долітає до РФ
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що постачання західними країнами України озброєнь, які здатні завдавати ударів по території РФ, стануть кроком до неприйнятної ескалації.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".
"Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього треба війну продовжувати, накачувати озброєннями українських націоналістів, український режим, зокрема озброєннями, які можуть діставати до Російської Федерації. Саме таких озброєнь публічно вимагає Зеленський", - сказав Лавров.
Він додав, що Москва попереджала про можливі наслідки таких рішень.
"Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здорові уми на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це", - зазначив Лавров.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Білий дім не поспішає надавати Україні далекобійні американські РСЗВ у тому числі через побоювання, що Кремль розцінить це як надмірну ескалацію.
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