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Лавров запугивает Запад из-за поставок Украине оружия, достающего до РФ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 22:00

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

"Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал Лавров.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", – отметил Лавров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом не спешит предоставлять Украине дальнобойные американские РСЗО в том числе из опасений, что Кремль расценит это как чрезмерную эскалацию.

Темы: РосcияЕСоружие
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