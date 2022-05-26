Лавров запугивает Запад из-за поставок Украине оружия, достающего до РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

"Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал Лавров.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", – отметил Лавров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом не спешит предоставлять Украине дальнобойные американские РСЗО в том числе из опасений, что Кремль расценит это как чрезмерную эскалацию.