Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Південь: ЗСУ виконали 100 вогневих завдань і знищили 35 загарбників

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 01:24
Південь: ЗСУ виконали 100 вогневих завдань і знищили 35 загарбників
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах оборони України військові виконали 100 вогневих завдань, знищили 35 загарбників і кілька бойових машин піхоти.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог намагався нанести авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по наших позиціях. Завдяки доцільно організованій обороні і ефективному застосуванню відповідного озброєння на упередження, ворожий пілот відвернувшись від удару, спішно ретирувався без застосування зброї".

Реклама:

"Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу нами виконано понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищено 35 рашистів та кілька бойових машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються".

Деталі: Внаслідок обстрілу Миколаївщини за добу поранення отримали 14 цивільних осіб, загинула жінка.

Найбільше обстрілів припадає на Миколаївський та Баштанський райони.

ВІДЕО ДНЯ

"На Одещині ситуація стабільна. Контрдиверсійні заходи мають в результатах не тільки кількісні, а й якісні показники", – ідеться в повідомленні.

"Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації", – додають у командуванні.

Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: