Південь: ЗСУ виконали 100 вогневих завдань і знищили 35 загарбників

На південних рубежах оборони України військові виконали 100 вогневих завдань, знищили 35 загарбників і кілька бойових машин піхоти.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог намагався нанести авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по наших позиціях. Завдяки доцільно організованій обороні і ефективному застосуванню відповідного озброєння на упередження, ворожий пілот відвернувшись від удару, спішно ретирувався без застосування зброї".

"Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу нами виконано понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищено 35 рашистів та кілька бойових машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються".

Деталі: Внаслідок обстрілу Миколаївщини за добу поранення отримали 14 цивільних осіб, загинула жінка.

Найбільше обстрілів припадає на Миколаївський та Баштанський райони.

"На Одещині ситуація стабільна. Контрдиверсійні заходи мають в результатах не тільки кількісні, а й якісні показники", – ідеться в повідомленні.

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"Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації", – додають у командуванні.