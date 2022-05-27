Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Південь: ЗСУ виконали 100 вогневих завдань і знищили 35 загарбників

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 01:24
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах оборони України військові виконали 100 вогневих завдань, знищили 35 загарбників і кілька бойових машин піхоти.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог намагався нанести авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по наших позиціях. Завдяки доцільно організованій обороні і ефективному застосуванню відповідного озброєння на упередження, ворожий пілот відвернувшись від удару, спішно ретирувався без застосування зброї".

"Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу нами виконано понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищено 35 рашистів та кілька бойових машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються".

Деталі: Внаслідок обстрілу Миколаївщини за добу поранення отримали 14 цивільних осіб, загинула жінка.

Найбільше обстрілів припадає на Миколаївський та Баштанський райони.

"На Одещині ситуація стабільна. Контрдиверсійні заходи мають в результатах не тільки кількісні, а й якісні показники", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

"Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації", – додають у командуванні.

Теми: війнаЗбройні сили
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ворог відновив наступ – зведення

Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни

США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters

Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Усі новини...
війна
NYT помітив розбіжності між США, Європою та Україною щодо перемоги у війні
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
У готель Сєвєродонецька увірвалася ворожа ДРГ – керівник ВЦА
Останні новини
10:13
Регіони: ракети по Дніпровському району, обстріли Сумщини, ППО над Очаковом
10:05
Греція і Кіпр проти прискореного процесу вступу України в ЄС - ЗМІ
09:59
Окупанти кажуть, що перевели на телефонний код +7 Херсонську та Запорізьку області
09:55
У Маріуполі на території школи підірвався підліток – радник мера
09:32
США і Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків – ЗМІ
09:24
Окупанти втратили майже 30 тисяч вояк, найбільше за добу – на Авдіївському напрямку
09:23
Санду скликає Раду безпеки через зростання цін
09:21
У Харкові повністю відновлено роботу метро
09:08
Іран буде постачати Росії турбіни та запчастини в обмін на сталь
09:01
Коли потрібно робити щеплення проти кашлюку – пояснюють у МОЗ
Усі новини...