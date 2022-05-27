Юг: ВСУ выполнили 100 огневых задач и уничтожили 35 захватчиков

На южных рубежах обороны Украины военные выполнили 100 огневых задач, уничтожили 35 захватчиков и несколько боевых машин пехоты.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по нашим позициям. Благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение, вражеский пилот, отвернувшись от удара, спешно ретировался без применения оружия".

"Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией за сутки нами выполнено более 100 огневых задач. Предварительно уничтожены 35 рашистов и несколько боевых машин пехоты. Окончательные потери врага уточняются".

Детали: В результате обстрела Николаевщины за сутки ранения получили 14 гражданских лиц, погибла женщина.

Больше всего обстрелов приходится на Николаевский и Баштанский районы.

"На Одесщине ситуация стабильная. Контрдиверсионные меры имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели", – говорится в сообщении.

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"Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как югу Украины, так и другие регионы. Не исключено применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации", – добавляют в командовании.