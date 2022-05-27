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Штати найближчим часом можуть схвалити передачу Україні РСЗВ – CNN

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 04:21
Штати найближчим часом можуть схвалити передачу Україні РСЗВ – CNN
фото: Getty Images

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією видання, адміністрація Байдена готується надати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS, оскільки вони є найбільш затребуваними.

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Як пише CNN, на необхідності такого озброєння наголошували міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити "перебіг війни".

"Адміністрація (Байдена – ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS – ред.) в рамках розширеного пакету військової та безпекової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня".

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS (легша колісна), здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.

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Довідково: Американські РСЗВ (MLRS) здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зараз критично потребує реактивних систем залпового вогню, а союзники, які могли би надати їх, очікують політичного сигналу від Вашингтона - тож усе залежить від адміністрації Байдена.

Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку може завдати удари по території глибоко всередині РФ.

Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Теми: СШАзброявійнаУкраїна
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