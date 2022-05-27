Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

Как пишет CNN, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена – ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS – ред.) в рамках расширенного пакета военной и безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе".

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легшая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Справка: Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

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Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сейчас критически нуждается в реактивных системах залпового огня, а союзники, которые могли бы предоставить их, ожидают политического сигнала от Вашингтона - поэтому все зависит от администрации Байдена.

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, кк оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.