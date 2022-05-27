Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 04:21
фото: Getty Images

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

Как пишет CNN, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена – ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS – ред.) в рамках расширенного пакета военной и безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе".

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легшая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Справка: Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сейчас критически нуждается в реактивных системах залпового огня, а союзники, которые могли бы предоставить их, ожидают политического сигнала от Вашингтона - поэтому все зависит от администрации Байдена.

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, кк оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.

Темы: СШАоружиевойнаУкраина
Главное сегодня

Зеленский рассказал, как закончить войну за недели

В Кремле опять заговорили о штурме Киева – росСМИ

В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild

Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"

Тупицкого объявили в международный розыск

Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации

Все новости...
США
NYT заметил разногласия между США, Европой и Украиной относительно победы в войне
110 вражеским БТГ не удалось достичь в Украине значительных успехов – Пентагон
США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters
Последние новости
19:50
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО
19:43
Украинский Ajax Systems начал продажи своих охранных систем в США
19:25
Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1"
19:14
ЕС может согласовать эмбарго на российскую нефть в течение 4 дней – Reuters
19:11
Зеленский поговорил с премьером Италии о путях предотвращения продовольственного кризиса
19:10
В Беларуси на все лето ограничили пребывание возле части границы с Украиной
19:06
"Камаз" ввел трехдневку для части сотрудников
18:59
Розовая панама для счастливцев: пассажиров Укрзализныци будет ждать сюрприз от Kalush Orchestra
18:58
Враг пытается сковать украинские силы и не допустить переброску войск – Генштаб
18:50
В РГК Фирташа заявили об убытках в 10 миллиардов у облгазов из-за войны
Все новости...