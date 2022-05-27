Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

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Как пишет CNN, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена – ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS – ред.) в рамках расширенного пакета военной и безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе".

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легшая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

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Справка: Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сейчас критически нуждается в реактивных системах залпового огня, а союзники, которые могли бы предоставить их, ожидают политического сигнала от Вашингтона - поэтому все зависит от администрации Байдена.

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, кк оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.