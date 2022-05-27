Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 04:21
Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN
фото: Getty Images

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

Реклама:

Как пишет CNN, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена – ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS – ред.) в рамках расширенного пакета военной и безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе".

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легшая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сейчас критически нуждается в реактивных системах залпового огня, а союзники, которые могли бы предоставить их, ожидают политического сигнала от Вашингтона - поэтому все зависит от администрации Байдена.

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, кк оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.

Темы: СШАоружиевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
Все новости...
Реклама: