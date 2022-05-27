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Росія перекидає з Криму на Запоріжжя живу силу і військову техніку – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 05:53
Росія перекидає з Криму на Запоріжжя живу силу і військову техніку – ОВА
мурал у Запоріжжі, фото: Getty Images

Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Деталі: На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

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Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

З Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

ВІДЕО ДНЯ

Російські військові будують третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, аби закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.

Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. У зв’язку з постійними обстрілами проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.

У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам  може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак у середу в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантаженими зерном. Номери на вантажівках були закриті", – ідеться в повідомленні ОВА.

Теми: Запорізька областьвійнаРосіяКрим
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