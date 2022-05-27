Росія перекидає з Криму на Запоріжжя живу силу і військову техніку – ОВА
Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".
Джерело: Запорізька військова адміністрація
Деталі: На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.
Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.
З Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.
Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".
Російські військові будують третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, аби закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.
Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. У зв’язку з постійними обстрілами проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.
У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.
У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.
"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак у середу в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантаженими зерном. Номери на вантажівках були закриті", – ідеться в повідомленні ОВА.