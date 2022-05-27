Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекидає з Криму на Запоріжжя живу силу і військову техніку – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 05:53
мурал у Запоріжжі, фото: Getty Images

Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Деталі: На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

З Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

Російські військові будують третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, аби закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. У зв’язку з постійними обстрілами проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.

У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам  може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак у середу в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантаженими зерном. Номери на вантажівках були закриті", – ідеться в повідомленні ОВА.

Теми: Запорізька областьвійнаРосіяКрим
Головне сьогодні

Синод УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу

Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні

У Кремлі знову заговорили про штурм Києва – росЗМІ

У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна – Bild

Лукашенко вирішив створити у Білорусі "народне ополчення"

Тупицького оголосили у міжнародний розшук

Усі новини...
Запорізька область
На Херсонщині та Запоріжжі паспорти РФ видаватимуть за досвідом Криму – росЗМІ
Екснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ
Окупанти пригнали в Мелітополь ешелон знятих з консервації танків Т-62 – ОВА
Останні новини
21:39
У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі
21:37
У Британії помічник міністра подав у відставку через скандал з вечірками
21:36
В Уряді сказали, які сфери найбільше отримали пільгових кредитів
21:31
Дефіцит солі: чим її замінити та денна норма для людини
21:26
Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили
21:14
Сумщину знову обстріляли з мінометів
21:02
Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах
21:00
США не планують військове втручання для розблокування портів України - Пентагон
20:58
Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України – Кулеба
20:43
БЕБ вручив підозру директору компанії, через яку Фрідман міг виводити активи з України
Усі новини...