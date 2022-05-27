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Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 04:56
Окупанти готують третю лінію оборони – американські експерти
українській військові, фото ОК Південь

Останніми днями, хоч оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій і готують "третю лінію оборони".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За зібраними даними ISW повідомляє, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їхньою метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

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Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма поблизу кордону Харківської та Донецької області.
  • Загарбники продовжили облогу Сєвєродонецька і, ймовірно, прагнуть повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ найближчими днями.
  • Вони наполегливо просуваються на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, сповільнюватимуться, коли вони наближатимуться до самого міста.
  • Швидше за все, російські війська в окупованих районах південного напрямку готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття ймовірних майбутніх українських контрнаступів.

Теми: війна
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