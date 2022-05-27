Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

Останніми днями, хоч оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій і готують "третю лінію оборони".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За зібраними даними ISW повідомляє, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їхньою метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

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Ключові висновки експертів ISW: