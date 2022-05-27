Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

Останніми днями, хоч оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій і готують "третю лінію оборони".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За зібраними даними ISW повідомляє, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їхньою метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма поблизу кордону Харківської та Донецької області.

Загарбники продовжили облогу Сєвєродонецька і, ймовірно, прагнуть повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ найближчими днями.

Вони наполегливо просуваються на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, сповільнюватимуться, коли вони наближатимуться до самого міста.

Швидше за все, російські війська в окупованих районах південного напрямку готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття ймовірних майбутніх українських контрнаступів.