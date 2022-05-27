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У готель Сєвєродонецька увірвалася ворожа ДРГ – керівник ВЦА

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 07:38
ФОТО: TELEGRAM ГАЙДАЯ

У Сєвєродонецьку в готель увірвалася ворожа диверсійно-розвідувальна група, яку вибивали українські військові.

Джерело: керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас є гаряча точка – це готель "Мир", в який зайшла російська ДРГ, протягом дня її намагалися звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли.

З іншого боку намагалися заходити… При цьому не припиняються обстріли міста з артилерії".

Деталі: Крім того, Стрюк повідомив, що за минулу добу з міста евакуйовано 12 осіб.

За його словами, за місяці війни поховано близько 1 500 містян – це і померлі власною смертю, і загиблі.

Теми: Донецька областьвійна
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