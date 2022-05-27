В отель Северодонецка ворвалась вражеская ДРГ – руководитель ВГА

В Северодонецке в гостиницу ворвалась вражеская диверсионно-разведывательная группа, которую выбивали украинские военные.

Источник: руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас есть горячая точка – это гостиница "Мир", в которую зашла российская ДРГ, в течение дня ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы выстояли.

С другой стороны, пытались заходить… При этом не прекращаются обстрелы города из артиллерии".

Детали: Кроме того, Стрюк сообщил, что за минувшие сутки из города эвакуированы 12 человек.

По его словам, за месяцы войны похоронено около 1500 горожан – это и умершие собственной смертью, и погибшие.