У Харкові повністю відновлено роботу метро

У Харкові рух поїздів метро по Салтівській лінії повністю відновлено.

Джерело: Харківський метрополітен і Kharkiv today

Дослівно: "Рух поїздів по Салтівській лінії повністю відновлено. З 27 травня станції "Академіка Павлова", "Студентська" та "Героїв праці" Салтівської лінії метрополітену відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів".

Деталі: Станція "Держпром" Олексіївської лінії працює лише як пересадочний вузол.

Харків'яни можуть використовувати станції метро як укриття.

Лінії харківського метро metro.kharkov.ua

Харківський метрополітен поновив роботу 24 травня, рівно за три місяці після початку війни. Перші потяги курсували з інтервалом у 30 хвилин, із 25 травня інтервали скоротили: Холодногірсько-заводська лінія – до 10 хвилин, Салтівська лінія – 15 хвилин, Олексіївська лінія – 15 хвилин.

Видання "Kharkiv today" зазначає, що станції "Академіка Павлова", "Студентська" та "Героїв праці" з 24 лютого працювали виключно як укриття та відкрилися у п'ятницю останніми з усіх станцій метрополітену, бо на платформах до четверга жили люди.

ВІДЕО ДНЯ

26 травня очевидці розповіли УП, що людей, житло яких зруйнувала російська армія, виселяють зі станцій заради відновлення руху поїздів. Зокрема, до станції "Героїв праці" метро не їздило, бо там жили люди.