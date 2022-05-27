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В Харькове полностью восстановлена работа метро

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 09:21
В Харькове полностью восстановлена работа метро
Харьковский метрополитен, metro.kharkov.ua

В Харькове движение поездов метро по Салтовской линии полностью восстановлено.

Источник: Харьковский метрополитен и Kharkiv today

Дословно: "Движение поездов по Салтовской линии полностью восстановлено. С 27 мая станции "Академика Павлова", "Студенческая" и "Героев труда" Салтовской линии метрополитена возобновили работу по приему и перевозке пассажиров".

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Детали: Станция "Госпром" Алексеевской линии работает только как пересадочный узел.

Харьковчане могут использовать станции метро в качестве укрытия.

Линии харьковского метро
Линии харьковского метро
metro.kharkov.ua

Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала войны. Первые поезда курсировали с интервалом в 30 минут, с 25 мая интервалы сократили: Холодногорско-заводская линия – до 10 минут, Салтовская линия – 15 минут, Алексеевская линия – 15 минут.

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Издание "Kharkiv today" отмечает, что станции "Академика Павлова", "Студенческая" и "Героев труда" с 24 февраля работали исключительно как убежища и открылись в пятницу последними из всех станций метрополитена, потому что на платформах до четверга жили люди.

26 мая очевидцы рассказали УП, что людей, жилье которых разрушила российская армия, выселяют со станций для восстановления движения поездов. В частности, до станции "Героев труда" метро не ездило, потому что там жили люди.

Темы: Харьковметровойна
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