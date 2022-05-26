Люди зі зруйнованими домівками в Харкові кажуть, що їх силоміць виселяють з метро 

Очевидці розповіли, що людей, чиє житло зруйнувала російська армія, примусово виселяють зі станцій Харківського метрополітену через відновлення руху поїздів.

Джерело: очевидці в коментарі УП

Пряма мова: "На (станції метро – УП) "23 серпня" ось сьогодні стався обстріл.Загинули люди. Тож (люди в довколишніх будинках – УП) почали майже відразу знову повертатися у метро. Ті, що там залишалися. Їх десь близько 100.

Там живуть ті, в кого розтрощені будинки, і повертатися нема куди. Там є люди і з області. Вони вимагають не просто житла, а житла з надійними сховищами. Бо вони дуже перелякані.

24 травня у Харкові запустили метро. До (станції – УП) "Палацу праці" метро ще не їздить, бо там живуть люди. На "23 серпня" вже їздить.

У мерії Харкова заявили, що усім людям буде надано місце проживання у гуртожитках pic.twitter.com/DhEjhtfns9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2022

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Заборонили волонтерам приносити їжу саме у метро. Вони роздають її на вулиці біля входу. Саме біля входу в метро сьогодні вбило людей.

Зачинили чоловічий туалет.

Відкрили залізні двері на тому входу у метро, де вони зараз зосереджені. Сам вхід поки не відкрили, але метрополітен погрожує, що ось-ось відкриє і той вхід. Але вже почався протяг. Люди і так хворі – а зараз ризик ще збільшується".

Деталі: За даними співрозмовника УП, міська влада запропонувала людям, які залишились без домівок, тимчасово розміститися в гуртожитку на Олексіївці. Але в тій будівлі немає належного бомбосховища, а російська армія впродовж доби 26 травня обстрілювала район.

Співробітники метрополітену нібито погрожують людям, які вимушені мешкати на станції "Палац праці", що невдовзі на станції відновлять рух поїздів і платформа буде заповнена пасажирами.

Двоє людей написали заяву до начальника Харківського метрополітену, але поки що реакції не було.

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