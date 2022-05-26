Люди зі зруйнованими домівками в Харкові кажуть, що їх силоміць виселяють з метро
Очевидці розповіли, що людей, чиє житло зруйнувала російська армія, примусово виселяють зі станцій Харківського метрополітену через відновлення руху поїздів.
Джерело: очевидці в коментарі УП
Пряма мова: "На (станції метро – УП) "23 серпня" ось сьогодні стався обстріл.Загинули люди. Тож (люди в довколишніх будинках – УП) почали майже відразу знову повертатися у метро. Ті, що там залишалися. Їх десь близько 100.
Там живуть ті, в кого розтрощені будинки, і повертатися нема куди. Там є люди і з області. Вони вимагають не просто житла, а житла з надійними сховищами. Бо вони дуже перелякані.
24 травня у Харкові запустили метро. До (станції – УП) "Палацу праці" метро ще не їздить, бо там живуть люди. На "23 серпня" вже їздить.
У мерії Харкова заявили, що усім людям буде надано місце проживання у гуртожитках pic.twitter.com/DhEjhtfns9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2022ВІДЕО ДНЯ
Заборонили волонтерам приносити їжу саме у метро. Вони роздають її на вулиці біля входу. Саме біля входу в метро сьогодні вбило людей.
Зачинили чоловічий туалет.
Відкрили залізні двері на тому входу у метро, де вони зараз зосереджені. Сам вхід поки не відкрили, але метрополітен погрожує, що ось-ось відкриє і той вхід. Але вже почався протяг. Люди і так хворі – а зараз ризик ще збільшується".
Деталі: За даними співрозмовника УП, міська влада запропонувала людям, які залишились без домівок, тимчасово розміститися в гуртожитку на Олексіївці. Але в тій будівлі немає належного бомбосховища, а російська армія впродовж доби 26 травня обстрілювала район.
Співробітники метрополітену нібито погрожують людям, які вимушені мешкати на станції "Палац праці", що невдовзі на станції відновлять рух поїздів і платформа буде заповнена пасажирами.
Двоє людей написали заяву до начальника Харківського метрополітену, але поки що реакції не було.
Передісторія:
- Російські окупанти здійснили нищівні артилерійські обстріли Харкова впродовж 26 травня, вбивши щонайменше 7 людей і поранивши ще 17.
- Мер Харкова Ігор Терехов заявив удень після нищівних артилерійських обстрілів росіян по місту, що рух поїздів у метрополітені не будуть зупиняти, але виділять сектори для розміщення людей, які використовують станції метро як бомбосховище.
- 24 травня метрополітен Харкова відновив роботу. Проїзд наразі безкоштовний. Перед запуском метрополітену Терехов публічно обіцяв розмістити всіх людей, які втратили домівки через дії російської армії, забезпечивши їх одягом, їжею, водою та ліками.
- Півтисячі будинків у Харкові не підлягають реконструкції через сильні пошкодження та руйнування внаслідок російських атак. Міська влада звітувала, що розпочала будівництво постійного житла для тих містян, які його втратили.