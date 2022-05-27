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Окупанти кажуть, що перевели на телефонний код +7 Херсонську та Запорізьку області

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 09:59

Окуповані Росією Херсонська та Запорізька області переходять на російський телефонний код +7, до регіонів зайшли нові оператори.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на окупантів

Деталі: В окупаційній "адміністрації" Запорізької області пропагандистам підтвердили: "Область переходить на російський код +7. До регіону зайшов новий оператор мобільного зв'язку".

Зазначається, що у продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7.

Нагадаємо: На початку травня мобільні оператори на підконтрольному угрупованням "ДНР" та "ЛНР" територіях перейшли на російську систему нумерації телефонів "+7".

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупаціяРосія
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