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Оккупанты говорят, что перевели на телефонный код +7 Херсонскую и Запорожскую области

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 09:59

Оккупированные Россией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов

Детали: В оккупационной "администрации" Запорожской области пропагандистам подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".

Отмечается, что в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

Напомним: В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупацияРосcия
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