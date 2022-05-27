Оккупанты говорят, что перевели на телефонный код +7 Херсонскую и Запорожскую области
Пятница, 27 мая 2022, 09:59
Оккупированные Россией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов
Детали: В оккупационной "администрации" Запорожской области пропагандистам подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".
Отмечается, что в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.
Напомним: В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".