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У Маріуполі знайшли ще 70 тіл під завалами – радник мера

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 10:45
У Маріуполі знайшли ще 70 тіл під завалами – радник мера
скріншот

Під час розбору завалів окупантами по вулиці Куїнджі в Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в с. Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл.

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Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?".

Нагадаємо: Днями у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки виявили близько 200 тіл з високим ступенем розкладання.

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Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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