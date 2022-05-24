Маріуполь: під завалами багатоповерхівки знайшли близько 200 тіл – радник мера
У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки виявили близько 200 тіл з високим ступенем розкладання.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Могильник. При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання".
Деталі: За його словами, місцеві жителі відмовились збирати та упаковувати тіла загиблих, тому МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, і тепер через частково розібрані завали майже у всьому кварталі чути сморід.
Андрющенко також додав, що в місті фактично зупинився процес перепоховання з дворів багатоповерхівок.
Наразі роботи з поховання та ексгумації виконує так звана "Державної корпорації "Ритуал"" з Донецька. Але для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг", заявивши, що його тільки виявили, або погодитись на запис відео, на якому необхідно сказати, що загиблий був убитий саме українською армією.
Андрющенко підкреслив, що через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Таким чином Маріуполь зараз перетворився на суцільне кладовище.
Передісторія:
- Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лише в Маріуполі окупанти вбили десятки тисяч людей.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті росіяни вбили більше місцевого населення, ніж знищили фашисти у Другу світову. За його словами, за два місяці від рук окупантів у Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.