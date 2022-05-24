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Маріуполь: під завалами багатоповерхівки знайшли близько 200 тіл – радник мера

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 11:55
Маріуполь: під завалами багатоповерхівки знайшли близько 200 тіл – радник мера
Тіла загиблих маріупольців. Фото з Telegram Андрющенка

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки виявили близько 200 тіл з високим ступенем розкладання.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Могильник. При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання".

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Деталі: За його словами, місцеві жителі відмовились збирати та упаковувати тіла загиблих, тому МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, і тепер через частково розібрані завали майже у всьому кварталі чути сморід.

Андрющенко також додав, що в місті фактично зупинився процес перепоховання з дворів багатоповерхівок.

Наразі роботи з поховання та ексгумації виконує так звана "Державної корпорації "Ритуал"" з Донецька. Але для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг", заявивши, що його тільки виявили, або погодитись на запис відео, на якому необхідно сказати, що загиблий був убитий саме українською армією.

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Андрющенко підкреслив, що через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Таким чином Маріуполь зараз перетворився на суцільне кладовище.

Передісторія: 

Теми: Маріупольвійнажертви
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