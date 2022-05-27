В Мариуполе нашли еще 70 тел под завалами – советник мэра

Во время разбора завалов оккупантами по улице Куинджи в Мариуполе на территории бывшего завода Октябрь нашли около 70 тел погибших, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Причина та же – людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел.

Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?".

Напомним: В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки обнаружили около 200 тел с высокой степенью разложения.