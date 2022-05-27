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Подоляк: Росія вже застосовує найважчу неядерну зброю проти України

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 12:13
Скриншот з відео Подоляка з Twitter

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія застосовує найважчу неядерну зброю проти України і закликав країни-партнери передати Україні РСЗВ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Деталі: Радник керівника Офісу президента оприлюднив відео роботи російської вогнеметної системи "Солнцепек".

Пряма мова Подоляка: "На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?"

Передісторія:

  • Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, до якої можуть привести удари по території глибоко всередині РФ.
  • Видання зазначало, що закулісні дискусії є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.
  • Одночасно у Вашингтоні прагнули "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".

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