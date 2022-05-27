Подоляк: Росія вже застосовує найважчу неядерну зброю проти України

Скриншот з відео Подоляка з Twitter

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія застосовує найважчу неядерну зброю проти України і закликав країни-партнери передати Україні РСЗВ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Деталі: Радник керівника Офісу президента оприлюднив відео роботи російської вогнеметної системи "Солнцепек".

Пряма мова Подоляка: "На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?"

На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Передісторія:

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, до якої можуть привести удари по території глибоко всередині РФ.

Видання зазначало, що закулісні дискусії є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Одночасно у Вашингтоні прагнули "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".