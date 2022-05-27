Подоляк: Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины

Скриншот из видео Подоляка из Twitter

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины и призвал страны-партнеры передать Украине РСЗО.

Источник: Подоляк в Twitter

Детали: Советник руководителя Офиса президента обнародовал видео работы российской огнеметной системы "Солнцепек".

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Прямая речь Подоляка: "На видео – работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"

На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

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