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Подоляк: Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 12:13
Подоляк: Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины
Скриншот из видео Подоляка из Twitter

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины и призвал страны-партнеры передать Украине РСЗО.

Источник: Подоляк в Twitter

Детали: Советник руководителя Офиса президента обнародовал видео работы российской огнеметной системы "Солнцепек".

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Прямая речь Подоляка: "На видео – работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.
  • Издание отмечает, что закулисные дискуссии чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.
  • Вместе с тем в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

Темы: УкраинавойнаоружиеОфис президента
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