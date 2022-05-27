Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь та анонсував відновлення роботи посольства

П'ятниця, 27 травня 2022, 13:10

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі перебуває з візитом у Києві, в рамках якого відвідав також звільнений Ірпінь.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Османі анонсував відновлення роботи посольства Північної Македонії у Києві, а також закликав до розслідування злочинів російських військових.

"Північна Македонія твердо підтримує мужній український народ… Місто Ірпінь – наочний доказ того, що російська агресія є тяжким порушенням міжнародного права. Атаки проти цивільного населення – це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", ­– заявив він. 

Нагадаємо, 25 травня на полях Світового економічного форуму у Давосі відбулась зустріч президента Північної Македонії Стево Пендаровськи і глави МЗС України Дмитра Кулеби, під час якої президент пообіцяв Україні подальшу підтримку, включно з військовою.

Теми: МакедоніяУкраїнаІрпінь
Головне сьогодні

CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі

Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Усі новини...
Македонія
Північна Македонія висилає 5 російських дипломатів
Прем’єр Північної Македонії оголосив про відставку
МЗС РФ вирішило вислати співробітника посольства Північної Македонії
Останні новини
04:30
ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко
03:49
Херсонщина: Росіяни притягнули ешелон 50-річних Т-62 — ОК "Південь"
03:00
"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт
02:43
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
02:15
Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення РФ загрози голоду
02:00
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США
01:15
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"
00:30
Донеччина: Росіяни вбили п'ятьох цивільних
23:53
Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"
23:30
ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський
Усі новини...