Глава МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь та анонсував відновлення роботи посольства

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі перебуває з візитом у Києві, в рамках якого відвідав також звільнений Ірпінь.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Османі анонсував відновлення роботи посольства Північної Македонії у Києві, а також закликав до розслідування злочинів російських військових.

"Північна Македонія твердо підтримує мужній український народ… Місто Ірпінь – наочний доказ того, що російська агресія є тяжким порушенням міжнародного права. Атаки проти цивільного населення – це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", ­– заявив він.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z