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Глава МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь та анонсував відновлення роботи посольства

П'ятниця, 27 травня 2022, 13:10

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі перебуває з візитом у Києві, в рамках якого відвідав також звільнений Ірпінь.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Османі анонсував відновлення роботи посольства Північної Македонії у Києві, а також закликав до розслідування злочинів російських військових.

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"Північна Македонія твердо підтримує мужній український народ… Місто Ірпінь – наочний доказ того, що російська агресія є тяжким порушенням міжнародного права. Атаки проти цивільного населення – це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", ­– заявив він. 

Нагадаємо, 25 травня на полях Світового економічного форуму у Давосі відбулась зустріч президента Північної Македонії Стево Пендаровськи і глави МЗС України Дмитра Кулеби, під час якої президент пообіцяв Україні подальшу підтримку, включно з військовою.

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Теми: МакедоніяУкраїнаІрпінь
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