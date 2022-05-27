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Глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень и анонсировал возобновление работы посольства

Пятница, 27 мая 2022, 13:10

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи находится с визитом в Киеве, в рамках которого посетил также освобожденный Ирпень.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Османи анонсировал возобновление работы посольства Северной Македонии в Киеве, а также призвал к расследованию преступлений российских военных.

"Северная Македония твердо поддерживает мужественный украинский народ… Город Ирпень – наглядное доказательство того, что российская агрессия является тяжким нарушением международного права. Атаки против гражданского населения – это военное преступление, и за него должна быть ответственность", – заявил он.

Напомним, 25 мая на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Северной Македонии Стево Пендаровски и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, во время которой президент пообещал Украине дальнейшую поддержку, включая военную.

Темы: МакедонияУкраинаИрпень
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