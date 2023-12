Глава МИД Северной Македонии посетил Ирпень и анонсировал возобновление работы посольства

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи находится с визитом в Киеве, в рамках которого посетил также освобожденный Ирпень.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Османи анонсировал возобновление работы посольства Северной Македонии в Киеве, а также призвал к расследованию преступлений российских военных.

Реклама:

"Северная Македония твердо поддерживает мужественный украинский народ… Город Ирпень – наглядное доказательство того, что российская агрессия является тяжким нарушением международного права. Атаки против гражданского населения – это военное преступление, и за него должна быть ответственность", – заявил он.

The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z