Глава МЗС Північної Македонії: реакція світу на агресію РФ - це сигнал для всіх

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що те, як міжнародна спільнота надалі реагуватиме на війну Росії проти України, стане сигналом для кожної країни світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Києві на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Зараз Україна стоїть на передовій, захищаючи демократичні цінності. Свобода Північної Македонії та інших демократичних країн світу зараз захищається в Україні, і вона заслуговує на нашу повагу і допомогу у своїй боротьбі", - заявив Буяр Османі.

Він наголосив, що міжнародна підтримка України має посилюватися і не припинятися до повного припинення бойових дій і відведення російських військ.

"Міжнародна демократична спільнота не повинна зменшувати зусилля і реагувати на загрози. Якщо ми дозволимо цій агресії тривати, якщо дозволимо, щоб мирні умови диктувалися за межами території атакованої країни - це буде сигналом слабкості щодо суверенітету і територіальної цілісності кожної країни світу", - наголосив глава МЗС Північної Македонії.

Міністр закордонних справ України зі свого боку зазначив, що Україна та Північна Македонія не вбачають себе конкурентами на євроінтеграційному шляху, а розширення Євросоюзу на Балкани і схід - єдиний спосіб гарантувати безпеку і стабільність у Європі.