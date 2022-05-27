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Глава МИД Северной Македонии: реакция мира на агрессию РФ – это сигнал для всех

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 14:56

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что то, как международное сообщество будет в дальнейшем реагировать на войну России против Украины, станет сигналом для каждой страны мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Киеве на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Сейчас Украина стоит на передовой, защищая демократические ценности. Свобода Северной Македонии и других демократических стран мира сейчас защищается в Украине, и она заслуживает нашего уважения и помощи в своей борьбе", - заявил Буяр Османи.

Он подчеркнул, что международная поддержка Украины должна усиливаться и не прекращаться до полного прекращения боевых действий и отвода российских войск.

"Международное демократическое сообщество не должно уменьшать усилия и реагировать на угрозы. Если мы позволим этой агрессии продолжаться, если позволим, чтобы мирные условия диктовались за пределами территории атакованной страны – это будет сигналом слабости по суверенитету и территориальной целостности каждой страны мира", - подчеркнул глава. МИД Северной Македонии.

Министр иностранных дел Украины со своей стороны отметил, что Украина и Северная Македония не видят себя конкурентами на евроинтеграционном пути, а расширение Евросоюза на Балканы и восток – единственный способ обеспечить безопасность и стабильность в Европе.

Темы: МИДМакедонияРосcия
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