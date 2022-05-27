Тупицького оголосили у міжнародний розшук

Подільський суд Києва оголосив колишнього голову і екссуддю Конституційного суду України Олександра Тупицького в міжнародний розшук

Джерело: Офіс генпрокурора, "Судовий репортер"

Деталі: Повідомляється, що рішення приймалося 27 травня за відсутності адвокатів, чию неявку суд визнав неповажною.

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Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Адвокати Костянтин Дорошенко і Олександр Телешецький, які здійснюють захист у цій справі, в суд не прийшли.

Вони подали клопотання про відкладення у зв’язку з участю в дебатах в іншій судовій справі у Вінницькій області.

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У попередньому засіданні 10 днів тому адвокати про відрядження на Вінниччину нічого не сказали.

Далі прокуратура буде клопотати про заочне обрання Тупицькому запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Після цього Україна зможе звертатись до Австрії із запитом про екстрадицію Тупицького.

Строк повноважень Тупицького як судді Конституційного суду закінчився 15 травня.

17 березня Тупицький, не маючи законних підстав для виїзду з країни в умовах воєнного стану, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув держкордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області, та наразі знаходиться в Австрії.

За версією слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду, який розшукується правоохоронцями, здійснював підкуп свідка, щоб він відмовився від показань або давав неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із заволодінням активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років суддя неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч.2 ст.384 та ст.386 ККУ).

Що передувало: