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Тупицкого объявили в международный розыск

Алена МазуренкоПятница, 27 мая 2022, 15:40
Тупицкого объявили в международный розыск
ФОТО: КС

Подольский суд Киева объявил бывшего председателя и экс-судью Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в международный розыск.

Источник: Офис генпрокурора, "Судебный репортер"

Детали: Сообщается, что решение принималось 27 мая в отсутствие адвокатов, чью неявку суд признал неуважительной.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Адвокаты Константин Дорошенко и Александр Телешецкий, осуществляющие защиту по этому делу, в суд не пришли.

Они подали ходатайство об отложении в связи с участием в дебатах по другому судебному делу в Винницкой области.

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В предыдущем заседании 10 дней назад адвокаты о командировках в Винницкую область ничего не сказали.

Далее прокуратура будет ходатайствовать о заочном избрании Тупицкому меры пресечения в виде содержания под стражей.

После этого Украина сможет обращаться в Австрию с запросом об экстрадиции Тупицкого.

Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.

17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек госграницу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и находится в Австрии.

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в личных интересах и в интересах своего знакомого – разыскиваемого правоохранителями бывшего председателя Высшего хозяйственного суда, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от показаний или давал ложные показания в уголовном производстве, связанном с завладением активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов судья неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю генпрокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты об особо тяжком преступлении (ч.2 ст.384 и ст.386 УКУ).

Что предшествовало: 

  • Журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
  • Его зафиксировали в Вене. Тупицкий был замечен 24 марта, когда выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.
  • Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование организации правоохранителями и гражданскими незаконной переправки через границу экс-судьи и отстраненного председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Темы: ТупицкийКонституциясудКС
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