Тупицкого объявили в международный розыск
Подольский суд Киева объявил бывшего председателя и экс-судью Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в международный розыск.
Источник: Офис генпрокурора, "Судебный репортер"
Детали: Сообщается, что решение принималось 27 мая в отсутствие адвокатов, чью неявку суд признал неуважительной.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Адвокаты Константин Дорошенко и Александр Телешецкий, осуществляющие защиту по этому делу, в суд не пришли.
Они подали ходатайство об отложении в связи с участием в дебатах по другому судебному делу в Винницкой области.
В предыдущем заседании 10 дней назад адвокаты о командировках в Винницкую область ничего не сказали.
Далее прокуратура будет ходатайствовать о заочном избрании Тупицкому меры пресечения в виде содержания под стражей.
После этого Украина сможет обращаться в Австрию с запросом об экстрадиции Тупицкого.
Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.
17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек госграницу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и находится в Австрии.
По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в личных интересах и в интересах своего знакомого – разыскиваемого правоохранителями бывшего председателя Высшего хозяйственного суда, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от показаний или давал ложные показания в уголовном производстве, связанном с завладением активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов судья неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю генпрокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты об особо тяжком преступлении (ч.2 ст.384 и ст.386 УКУ).
Что предшествовало:
- Журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
- Его зафиксировали в Вене. Тупицкий был замечен 24 марта, когда выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.
- Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование организации правоохранителями и гражданскими незаконной переправки через границу экс-судьи и отстраненного председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.