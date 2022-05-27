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Росію та Білорусь відсторонили від ЧС з хокею 2023 року

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 16:30
Росію та Білорусь відсторонили від ЧС з хокею 2023 року

Міжнародна федерація хокею подовжила відсторонення Росії та Білорусі, яке раніше діяло лише до вересня 2022 року.

Джерело: Міжнародна федерація хокею

Деталі: Тому на Чемпіонаті світу 2023 року обох країн не буде.

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Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але локацію змінили.

27 травня стало відомо, що Чемпіонат проведуть в Латвії та Фінляндії.

Нагадаємо: Міжнародна федерація хокею відібрала у РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.

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Теми: РосіяБілорусьвійнаспорт
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