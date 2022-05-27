Росію та Білорусь відсторонили від ЧС з хокею 2023 року
П'ятниця, 27 травня 2022, 16:30
Міжнародна федерація хокею подовжила відсторонення Росії та Білорусі, яке раніше діяло лише до вересня 2022 року.
Джерело: Міжнародна федерація хокею
Деталі: Тому на Чемпіонаті світу 2023 року обох країн не буде.
Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але локацію змінили.
27 травня стало відомо, що Чемпіонат проведуть в Латвії та Фінляндії.
Нагадаємо: Міжнародна федерація хокею відібрала у РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.