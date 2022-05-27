Россию и Беларусь отстранили от ЧМ по хоккею 2023 года
Пятница, 27 мая 2022, 16:30
Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси, ранее действовавшее лишь до сентября 2022 года.
Источник: Международная федерация хоккея
Детали: Поэтому на Чемпионате мира 2023 года обеих стран не будет.
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Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но локацию сменили.
27 мая стало известно, что Чемпионат будет проведен в Латвии и Финляндии.
Напомним: Международная федерация хоккея отобрала у РФ право на проведение чемпионата мира-2023.
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