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Россию и Беларусь отстранили от ЧМ по хоккею 2023 года

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 16:30

Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси, ранее действовавшее лишь до сентября 2022 года.

Источник: Международная федерация хоккея

Детали: Поэтому на Чемпионате мира 2023 года обеих стран не будет.

Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но локацию сменили.

27 мая стало известно, что Чемпионат будет проведен в Латвии и Финляндии.

Напомним: Международная федерация хоккея отобрала у РФ право на проведение чемпионата мира-2023.

Темы: РосcияБеларусьвойнаспорт
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