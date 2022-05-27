Техніку з каналів Медведчука конфіскували "для потреб військової адміністрації" – ЗМІ
П'ятниця, 27 травня 2022, 16:30
Техніку та інше майно компанії, яка виробляла контент для телеканалів близьких до кума президента РФ Віктора Медведчука, конфіскували "для потреб військової адміністрації".
Джерело: "Детектор медіа" з посиланням на джерело близьке до керівництва компанії
Деталі: З міркувань безпеки джерело наполягає на анонімності.
Реклама:
Яка саме військова адміністрація, коли саме та на підставі чого конфіскувала це майно, не повідомляється.
Йдеться про техніку й майно компанії "Медіахолдинг Новини", яка виробляла контент для телеканалів Перший незалежний і Ukrlive.
Також відомо, що працівникам компанії залишились винні зарплатню за січень і лютий. Ці гроші їм нібито обіцяють виплатити.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Формальним власником компанії є нардеп Нестор Шуфрич, який був членом фракції "ОПЗЖ" до її ліквідації.
- Телеканали Ukrlive і Перший незалежний вважали близькими до Віктора Медведчука. В кінці 2021 року щодо цих каналів запровадили санкції.
- Від 24 лютого ютуб-канали Ukrlive і Перший незалежний почали транслювати спільний ефір. У ньому проросійські політики висловлювались за капітуляцію і поступки Росії.
- 2 березня канали видалили свій архів та почали крутити в ефірі патріотичне відео, а згодом і самі ютуб-канали були видалені.