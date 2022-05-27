Техніку з каналів Медведчука конфіскували "для потреб військової адміністрації" – ЗМІ

Техніку та інше майно компанії, яка виробляла контент для телеканалів близьких до кума президента РФ Віктора Медведчука, конфіскували "для потреб військової адміністрації".

Джерело: "Детектор медіа" з посиланням на джерело близьке до керівництва компанії

Деталі: З міркувань безпеки джерело наполягає на анонімності.

Яка саме військова адміністрація, коли саме та на підставі чого конфіскувала це майно, не повідомляється.

Йдеться про техніку й майно компанії "Медіахолдинг Новини", яка виробляла контент для телеканалів Перший незалежний і Ukrlive.

Також відомо, що працівникам компанії залишились винні зарплатню за січень і лютий. Ці гроші їм нібито обіцяють виплатити.

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