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Технику из каналов Медведчука конфисковали "для нужд военной администрации" – СМИ

Мазуренко Алена Пятница, 27 мая 2022, 16:30

Технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов близких к куму президента РФ Виктора Медведчука, конфисковали "для нужд военной администрации".

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на источник близкий к руководству компании

Детали: Из соображений безопасности источник настаивает на анонимности.

Какая военная администрация, когда именно и на основании чего конфисковала это имущество, не сообщается.

Речь идет о технике и имуществе компании "Медиахолдинг Новости", производившей контент для телеканалов Первый Независимый и Ukrlive.

Также известно, что работникам компании остались должны заработную плату за январь и февраль. Эти деньги им вроде бы обещают выплатить.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Формальным владельцем компании является нардеп Нестор Шуфрич, являвшийся членом фракции "ОПЗЖ" до ее ликвидации.
  • Телеканалы Ukrlive и Первый независимый считали близкими к Виктору Медведчуку. В конце 2021 года в отношении этих каналов были введены санкции.
  • С 24 февраля ютуб-каналы Ukrlive и Первый Независимый начали транслировать общий эфир. В нем пророссийские политики высказывались за капитуляцию и уступки России.
  • 2 марта каналы удалили свой архив и начали крутить в эфире патриотическое видео, а затем и сами ютуб-каналы были удалены.

Темы: МедведчуктелевидениеСМИ
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