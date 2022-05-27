Технику из каналов Медведчука конфисковали "для нужд военной администрации" – СМИ

Технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов близких к куму президента РФ Виктора Медведчука, конфисковали "для нужд военной администрации".

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на источник близкий к руководству компании

Детали: Из соображений безопасности источник настаивает на анонимности.

Какая военная администрация, когда именно и на основании чего конфисковала это имущество, не сообщается.

Речь идет о технике и имуществе компании "Медиахолдинг Новости", производившей контент для телеканалов Первый Независимый и Ukrlive.

Также известно, что работникам компании остались должны заработную плату за январь и февраль. Эти деньги им вроде бы обещают выплатить.

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