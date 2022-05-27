За тиждень росіяни депортували майже 3 тисячі маріупольців – радник мера

Протягом останнього тижня Росія депортувала з окупованого Маріуполя 2856 людей, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей.

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Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей.

Нагадаємо: 27 травня стало відомо, що під час розбору завалів окупантами по вулиці Куїнджі в Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих.