За тиждень росіяни депортували майже 3 тисячі маріупольців – радник мера
П'ятниця, 27 травня 2022, 16:54
Протягом останнього тижня Росія депортувала з окупованого Маріуполя 2856 людей, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей.
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Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей.
Нагадаємо: 27 травня стало відомо, що під час розбору завалів окупантами по вулиці Куїнджі в Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих.