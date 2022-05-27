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За неделю россияне депортировали почти 3 тысячи мариупольцев – советник мэра

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 16:54
За неделю россияне депортировали почти 3 тысячи мариупольцев – советник мэра
фото: росСМИ

В последнюю неделю Россия депортировала из оккупированного Мариуполя 2856 человек, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "За минувшие сутки оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь в с. Безымянное 280 мариупольцев, в том числе 36 детей.

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Всего за последнюю неделю было депортировано 2856 мариупольцев, в том числе 318 детей.

Напомним: 27 мая во время разбора завалов оккупантами по улице Куинджи в Мариуполе на территории бывшего завода Октябрь нашли около 70 тел погибших.

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Темы: МариупольвойнаРосcия
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